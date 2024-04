Bergung der Säntis - Das sind die nächsten Schritte

Obwohl am vergangenen Samstag die geplante Bergung des historischen Dampfschiffes "Säntis" vom Grund des Bodensees wegen eines technischen Defekts nicht stattfinden konnte, denken die Organisatoren nicht ans Aufgeben.

Beim Versuch, ein Bergeseil zu installieren, riss am Wochenende ein Seil, eine Führungsleine sank auf das Vorderdeck des Wracks ab. Dies führte zum Abbruch des ersten Bergungsversuchs. Ein Tauchroboter sollte das Seil bergen, der ist aber defekt.

Genehmigung läuft aus

Eine zusätzliche Herausforderung besteht aktuell darin, dass die Genehmigung des Kantons Thurgau, das Schiff auch ans Ufer bringen zu dürfen, Ende des Monats abläuft. Sobald diesbezüglich ein OK vom Kanton kommt, wolle man das weitere Vorgehen planen. Der Verein informierte am Montag in Romanshorn über die nächsten Schritte beim großen Bergungsprojekt.