Bergrettung muss Müll aus Rappenlochschlucht holen

Rund drei Kubikmeter Müll wurden am Mittwoch von der Bergrettung aus der Wand unterhalb der Rappenlochbrücke geborgen.

Zeugenaufruf

Der Zeugenaufruf der Stadtpolizei ist nach wie vor aufrecht: sollten Sie in der Nacht von Sonntag, dem 3. auf Montag, dem 4. September im Bereich der Rappenlochbrücke etwas beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Stadtpolizei unter der Telefonnummer +43 5572 22200.

Müll am Montagmorgen entdeckt

Entdeckt wurde die illegale Müllentsorgung am Montag, dem 4. September in der Früh durch Bauarbeiter, die derzeit noch mit Restarbeiten an den Brückenfundamenten beschäftigt sind. Die Meldung an die Polizei erfolgte um 7:45 Uhr. Aufgrund der Abfallmenge kann davon ausgegangen werden, dass hier ein größeres Fahrzeug verwendet wurde. Der Vorfall ereignete sich am oberen, bergseitigen Ende der Brücke. Vielleicht wurde ein hier kurz abgestelltes Fahrzeug beobachtet.