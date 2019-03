Bergrettung Dornbirn mit über 1000 Dienststunden

Die Ortsstelle Dornbirn war 2018 bei vielfältigen Einsätzen und Schulungen im Einsatz.

Zu insgesamt 30 leitenden Einsätzen rückte die Mannschaft der Bergrettung Dornbirn im Jahr 2018 aus. „Nebst den Standardeinsätzen hatten wir im Juli einen sehr tragischen Traktorunfall im Gebiet Dannersbruck, mit mehreren Schwerverletzten und zwei Totbergungen zu bewältigen. Bei diesem Einsatz kamen Feuerwehr, Rettung und die Bergrettung durch die zusätzlich schlechte Funkverbindung und die erschwerten örtlichen Bedingungen an ihre Leistungsgrenze“, berichtete Marcel Senn. Einen detaillierten Überblick aller Einsätze gab der technische Leiter und Ausbildungsleiter Lukas Müller.

Bewältigbar ist der vielfältige Aufgabenbereich der Bergrettung nur dank umfangreichem Schulungs- und Übungsprogramm. Dazu gehören regelmäßige Schulungsabende, Kurse der Landesleitung sowie verschiedene Einsatz- und Sonderübungen. Neben der jährlichen Übung an der Karrenseilbahn schnupperte die Dornbirner Bergrettungsmannschaft 2018 auch Filmluft: Im Mai unterstützte sie die Filmcrew bei den Dreharbeiten zum Film „Die Toten vom Bodensee“ mit aufwendigen Sicherungsarbeiten.

Auch präventive Maßnahmen wurden 2018 wieder von der Ortsstelle Dornbirn geleistet. Erfolgreich durchgeführt wurden die Skitouren-Einsteigerkurse gemeinsam mit der Initiative Sicheres Vorarlberg. Die Teilnehmenden bekamen dabei einen Einblick in Theorie und Praxis zu Lawinenkunde und Lawinenverschüttetensuche im alpinen Gelände. In Summe leisteten die 62 Mitglieder der Ortsstelle Dornbirn im vergangenen Jahr 1000 Dienststunden – dazu zählen auch die Winterdienste im First und im Ebnit, sowie die Betreuung diverser Rodel-, Lauf- und Mountainbikeveranstaltungen.