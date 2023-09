Bergmesse mit Bischof Benno

Die Pfarre Dafins und der Dafinser Kulturverein laden am kommenden Sonntag zur Bergmesse beim Männle.

In Kooperation mit dem Kulturverein Dafins lädt die Pfarre Dafins am kommenden Sonntag von 11 bis 13 Uhr zur Bergmesse am Alpwegkopf. Diese wird von Diözesanbischof Benno Elbs zelebriert und von der Bläsergruppe der Harmoniemusik Muntlix musikalisch gestaltet. Besucher können dabei den Weg zum Männle entweder zu Fuß absolvieren oder mit einem Shuttledienst ab dem Dorfladen Dafins. Anmeldung für den Fahrdienst sind dabei bis Freitag, 8. September unter 0680/2155904 oder 05522/45949 erbeten. Die Bergmesse findet nur bei guter Witterung statt und für die Bewirtung vor Ort mit Getränken, Grillwürsten, Kuchen und Kaffee ist bestens gesorgt. MIMA