Bergläufer beim Auwaldlauf

Bludenz. Einen fixen Platz in den Laufkalendern hat der Auwaldlauf in Ludesch.

Überaus erfolgreich waren die 8 Sportler des Berglauf Teams Sparkasse Bludenz, die sich beim Auwaldlauf angemeldet haben. Von diesen 8 Bergläufern konnten immerhin 6 Stockerlplätze, davon 4 Klassensiege erlaufen werden. Insgesamt waren an die 200 laufbegeisterte in den verschiedenen Klassen und Streckenlängen am Start und genossen bei warmem Föhnwetter diesen schönen Lauf. SW