Bergkäse zum Verkosten

Seit dem 1. Juni wird auf der Alpe Gamperdona unter anderem köstlicher Käse produziert.

Die Alpe Gamperdona liegt auf ca. 1370 Meter Seehöhe und zählt zu den ältesten Viehalpen Vorarlbergs. 137 Kühe fuhren am 1. Juni auf die Alpe und verbringen die Sommermonate, um nahrhaftes Gras zu fressen und wertvolle Milch zu liefern. Thomas Margreitter und sein Team sorgt schon viele Jahre für ein einwandfreies Kuhmanagement und eine hervorragende Weidepflege. Für die Urlauber im „Nenzinger Himmel“ – während den Ferien vorwiegend Familien – stellt sich der tägliche Abtrieb der Kühe von der Weide zum Stallgebäude als Highlight dar. Gerne begleiten Kinder, die im Nenzinger Himmel weilen, mit ihrer Familie die Kühe zur Melkanlage. Danach verbringen die Kühe die Nacht im Nachtlager in freier Natur. Die Kühe liefern zu Spitzenzeiten 3500 Liter Milch in die vom Stallgebäude gegenüberliegende Sennerei.