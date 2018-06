Bergfalken feierten rundes Jubiläum

Der Sportkegelclub Bergfalken Koblach lud anlässlich des 60-jährigen Bstehens zu einem Frühschoppen und Jubiläumsturnier nach Koblach.

Koblach Im Jahr 1958 versammelten sich einige Koblacher Kegelfreunde zur Gründungsversammlung des SKC Bergfalken Koblach und setzten somit den Grundstein für eine neue Richtung, denn Sportkegeln war bis dato im Ländle noch ein Fremdwort. Mittlerweile können die Koblacher Kegler auf 60 aktive Vereinsjahre zurückblicken, in welchem auch zahlreiche Erfolge gefeiert werden konnten. Wie etwa der Aufstieg in die zweite Bundesliga West im Jahre 1997, 2009 der Aufstieg in die erste Bundesliga und im darauffolgenden Jahr der Aufstieg in die Superliga. Aber auch international sorgten die Sportkegler aus Koblach immer wieder für Aufsehen – wie 2009 mit der Teilnahme beim NBC Pokal und der weiteren Teilnahme an der Champions League, bei der erst im Viertelfinale Endstation war. Den Bergfalken Koblach ist es somit auch dank ihren sportlichen Erfolgen gelungen, den Unterschied zwischen Sportkegeln und Hobbykegeln einer breiteren Öffentlichkeit zu verdeutlichen und damit das Ansehen der Sportkegler in der Bevölkerung stark zu steigern.

Auf alle Fälle hatten die Bergfalken anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens genug zu feiern und so fand am vergangenen Sonntag beim Koblacher Sportplatz der große Festakt statt. Nach der Feldmesse spielte die Schützen Musik Koblach zum Frühschoppen auf und die Tische am Festplatz füllten sich zusehens. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt und bei schönstem Wetter sorgte in weiterer Folge das Duo Zündstoff für Unterhaltung. Aber auch sportlich ging es am Wochenende in Koblach rund und beim Jubiläumsturnier kämpften die Sportkegler aus dem In- und Ausland um den Turniersieg. In geselliger und freundschaftlicher Atmosphäre wurde so der runde Geburtstag der Bergfalken in Koblach gefeiert und die Sportfreunde freuen sich auf die nächsten 60 Jahre. MIMA