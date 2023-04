Berge und Gesundheit

am Mittwoch, 19. April 2023, um 20.00 Uhr in der bugo Bücherei Göfis

in Linz geboren, Ausbildung als Yogalehrerin, Unterrichtstätigkeit in Österreich, Deutschland und Italien, Praktikum und autodidaktisches Studium der Ernährung und Leitung einer Seminarküche. Petra Himmel wohnt in Feldkirch, ist interessiert an Pflanzen und Heilpflanzen, gerne in den Bergen unterwegs und gibt neben Yogaunterricht auch Koch- und Ernährungskurse.