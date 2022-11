Bereits siebte Niederlage für die Raiders: Quarterback den Tränen nahe

Die Las Vegas Raiders mit dem Stuttgarter Football-Profi Jakob Johnson haben die nächste knappe Niederlage in der NFL kassiert und damit eine emotionale Reaktion von Quarterback Derek Carr provoziert.

Nach dem 20:25 gegen die Indianapolis Colts - der siebten Niederlage im neunten Spiel - kamen dem Spielmacher auf der Pressekonferenz die Tränen. Er sei "extrem angefressen", berichtete Carr und stellte indirekt die Einstellung einiger Kollegen infrage. "Ich würde mir wünschen, jeder in der Kabine hätte die gleichen Gefühle für diesen Ort", sagte er.

McDaniels von Coach-Neuling der Colts blamiert

Die siegreichen Colts werden derzeit von Interimstrainer Jeff Saturday betreut, der zuvor weder in der NFL noch auf College-Niveau als Coach gearbeitet hatte und als ehemaliger Profi ein kompletter Neuling als NFL-Cheftrainer ist. Die Kritik an Raiders-Trainer Josh McDaniels nahm in den sozialen Netzwerken deswegen stark zu.