Bereits 55.555 Besucherinnen und Besucher in der Warhol-Ausstellung

Bregenz. Lindau. Ganz besonderen Besuch konnten Oberbürgermeisterin Dr. Claudia Alfons, Kurator Prof. Dr. Roland Doschka und Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn jetzt im Kunstmuseum Lindau begrüßen:

Am Donnerstag, 21. September wurde der 55.555. Besucher oder, um genauer zu sein, die 55.555 Besucherin in der diesjährigen Sonderausstellung „Andy Warhol – Stars & Stories“ gezählt.

Begeistert waren Paula Hügel-Sanchez und Lisa Ammann aber nicht nur von dem Empfang und den einzelnen Werken sondern vor allem von den Serien: „Ich war erst vor ein paar Wochen in New York und habe die Marilyn und die Campbell‘s Dosen im Museum of Modern Art, dem MoMA, gesehen …“, schwärmt Paula Hügel-Sanchez. Dass Warhol-Originale auch ganz in ihrer Nähe zu sehen sind, fanden sie „super“. Die Ausstellung sei toll beleuchtet, ausgezeichnet ausgewählt und aufgebaut. „Der Besuch lohnt sich unbedingt“ sagen die beiden und ihr Tipp: „Auf jeden Fall den Audioguide nutzen, durch ihn lernt man Warhol erst richtig kennen!“