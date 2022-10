Bereitmachen zum Winterschlaf

Kommendes Wochenende (8.10.) ist es wieder so weit. Mit der Veranstaltung „End of Season 2.0“ in Dornbirn wird das Ende der Old- und Youngtimer- Saison eingeläutet. Beim Grillshop Madlener trifft man sich ab 9:30 Uhr zum gemütlichen Beisammensein.

Christian Madlener vom gleichnamigen Geschäft hat nach dem großartugen Erfolg der ersten Auflage wieder eine ganze Reihe von Attraktionen vorbereitet. Neben vielen schönen Gefährten wie Autos, Traktoren und Zweirädern gibt es Livemusik. Natürlich ist auch für Speis und Trank gesorgt, sodass einem großartigen Saisonausklang nichts im Wege steht. Da die Wetteraussichten gut sind, kann man schon mal den Ausflug in das Gelände an der Bleichestrasse planen.