Auf der aha-Website finden Jugendliche Fakten, Tipps und Quizze rund um die ersten eigenen vier Wände.

So fein es im „Hotel Mama“ ist, irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, eine eigene Wohnung zu suchen. Ob es schon so weit ist, können junge Menschen mit Hilfe des Quizzes „Bereit für die eigene Wohnung?“ versuchen herauszufinden. Auf der aha-Website www.aha.or.at/wohnen finden Wohnungssuchende außerdem rechtliche und praktische Infos rund ums selbstständige Wohnen sowie Tipps für die Suche nach der passenden Unterkunft. Hier können sie auch eine Checkliste für die Wohnungsbesichtigung herunterladen.