Bereit für den WM-Einsatz

Für Vorarlbergs Kegler könnte sich in den nächsten Wochen ein Traum erfüllen.

Dornbirn. Dienstagabend im Kegelclubheim des SKC-EHG Dornbirn in Wolfurt. Lena Baumgartner, Maja und Jan Nikolic schieben eine Kugel nach der anderen über die Kegelbahn. Die Bahn glüht sozusagen. Es heißt: „Endspurt in der WM-Vorbereitung.“ Das Trio wartet sehnsüchtig auf die Nominierung, ob es bei der diesjährigen WM in Slowenien Ende August dabei ist. Die Bekanntgabe müsste in den nächsten Tagen erfolgen. „Die Chancen stehen gut und alle drei hätten eine Teilnahme wirklich verdient“, betont Trainer Karl-Heinz Wüschner.

Für Maja Nikolic ist die Situation nicht ganz neu, sie konnte bereits 2017 eine Bronzemedaille bei der WM in Dettenheim und 2019 eine Silbermedaille beim Teambewerb in Rokycany ergattern. Ihr jüngerer Bruder Jan zeigt sich da noch nicht so gelassen und fiebert der Nominierung regelrecht entgegen und Kollegin Lena bringt es kurz und bündig auf den Punkt: „Das wäre einfach ein Meilenstein in meiner bisherigen Kegelkarriere!“ Die junge Dame darf sich berechtigt Hoffnung machen, denn sie ist österreichische Rekordhalterin in der U18 mit 637 Kegeln. „Das ist wirklich eine hervorragende Leistung und zeigt, wie viel Talent in Lena steckt“, erklärt ihr Coach.