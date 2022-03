Bereit für den Aufstieg ins Regionalliga-Play Off

Der SC Admira Dornbirn gewinnt letztes Vorbereitungsspiel gegen Egg.

Dornbirn. Mit drei Unentschieden-Partien gegen den VfB Hohenems 1/b, FC Hard, FC Dornbirn Juniors und drei Siegen gegen den SC Göfis, FC Kennelbach und am vergangenen Wochenende gegen den FC Egg, sind die Admiraner aus Dornbirn bereit für die neue Saison. Das Ziel ist eindeutig: „Bei diesem erfreulichen Tabellenstand kann dies nur der Aufstieg in das Regionalliga-Play-Off sein. Aufgrund der geplanten Liga-Reformen, eine einmalige epochale Geschichte und wir wollen sie mitschreiben“, betont SC Admira-Trainer Herwig Klocker.

Hinter den Blauen aus dem Forach liegt eine intensive, knapp achtwöchige Vorbereitungszeit, die jedoch von einigen Herausforderungen begleitet war. „Wie in allen anderen Fußballclubs war und ist das Coronavirus leider ein ständiger Begleiter im Team. Somit konnte nur ein Teil der Mannschaft die komplette Vorbereitungszeit mitmachen“, bedauert der Coach. Und weiter: „Die fehlenden Einheiten können erst nach und nach aufgeholt werden und das wird sich sicher beim Auftaktspiel am kommenden Wochenende gegen den FC Rotenberg bemerkbar machen.“ Auch die späten Trainingszeiten (von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr am Kunstrasen Birkenwiese) waren nicht immer optimal für die Mannschaft.

Ansonsten werden dieselben Spieler wie in der Herbstsaison auf dem Platz stehen – mit dem großen Ziel: „Admira-Sportgeschichte zu schreiben“. Am kommenden Samstag, den 19. März gibt es die erste Möglichkeit einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung zu setzen. Die Admiraner empfangen daheim auf der Sportanlage im Rohrbach den FC Rotenberg. Anpfiff ist um 15.00 Uhr. Die offizielle „Pilzeröffnung“ erfolgt dann (aufgrund der Temperaturen) am 2. April beim Heimspiel gegen SW Bregenz. Der SC Admira freut sich trotzdem auf zahlreiche Fans, die das Team bei ihrer Aufstiegs-Mission lautstark unterstützen. (cth)