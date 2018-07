Bereit für das Abenteuer Ausland?

Ab Herbst gibt es noch freie EFD-Plätze. „Bei meinem EFD-Einsatz in Ostbelgien konnte ich viele Einblicke in die Arbeit mit behinderten Menschen gewinnen.

Der Europäische Freiwilligendienst (EFD) kann nicht nur als Zivildienstersatz absolviert werden, sondern bietet jungen Menschen zwischen 17 und 30 Jahren die einmalige Möglichkeit, für zwei bis zwölf Monate in einer gemeinnützigen Einrichtung in Europa mitzuarbeiten. „Ab Herbst gibt es noch freie EFD-Plätze, zum Beispiel in einem Zentrum für Menschen mit Beeinträchtigungen in Litauen, bei einem Kulturzentrum in Frankreich, in einem Jugendtreff oder an einer Kunstschule in Finnland“, informiert Stephanie Sieber vom aha. Das aha unterstützt und begleitet bei der Projektvorbereitung und während des Einsatzes. Interessierte finden alle wichtigen Infos zum EFD unter www.aha.or.at/efd oder melden sich bei Stephanie Sieber (stephanie.sieber@aha.or.at, Tel 05572-52212-44).