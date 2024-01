Benzin im Blut

Die Erfolgsgeschichte von Wolfgang Linher begann im Jahr 2003 in Nofels als Einmannbetrieb. Innerhalb kurzer Zeit konnte sich das Startup auf dem Markt etablieren und expandierte im Jahr 2005 nach Triesen in Liechtenstein.

Der stetig steigende Platzbedarf führte dazu, dass man im Jahr 2007 in ein größeres Büro nach Mauren umzog, wo die ersten eigenen Fahrzeuge ausgestellt wurden. In den Jahren 2008 bis 2016 entwickelte man sich zu einem bedeutenden und vertrauenswürdigen Partner in der Region. Ein weiterer Meilenstein war im Jahr 2017 erreicht, als Wolfgang Linher eine Industriehalle in Sennwald (Schweiz) mit einem 5.500 m2 großen Grundstück erwarb. Nach aufwändigem Umbau bietet das Unternehmen nun besten Service und höchste Qualität in einem modernen Autohaus mit einem 1.200 m2 großen Showroom und einer ebenso großen Werkstattfläche inkl. Aufbereitung und einem großen Reifenhotel.

Alle Marken und viele Oldtimer

Auto Linher steht heute für einen umfassenden Service rund um das komplette Fahrzeug aller Marken. Dies schließt den nationalen als auch internationalen Verkauf, die europaweite Fahrzeugsuche, Fahrzeugaufbereitung und die Kfz-Werkstatt ein. Die Werkstatt bietet Service- und Reparaturen aller Art und Marken, Reparatur von Unfallschäden, Reifenservice und Nachrüstungen an. Modernste Gerätschaften wie eine Achsvermessungsanlage oder eine computergesteuerte Kalibrier-& Justagevorrichtung, um die Fahrassistenzsysteme nach einer Reparatur neu zu justieren und präzise kalibrieren zu können, dürfen heutzutage nicht fehlen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Betreuung von Oldtimern. Neben dem Verkauf von Klassikern kümmern sich fachkundige Experten um Reparaturen, Zulassungsabnahmen, Pflege, Restaurationsarbeiten als auch Komplettrestaurationen. Zusätzlich dazu können mit einem der beiden geschlossenen Hänger Oldtimer, aber auch Sportwagen, problemlos nach Hause geliefert oder abgeholt werden. „Gerne organisieren wir auch den europaweiten Transport von Fahrzeugen“ betont Inhaber Wolfgang Linher.

Das Luxussegment kommt dazu

Im Sommer 2023 eröffnete Auto Linher ihren dritten Standort in Schaan. Dort liegt der Schwerpunkt auf prestigeträchtigen Luxusfahrzeugen, wobei das Geschäft im „Ampera House“ mit 450m2 höchsten Ansprüchen an Qualität und Exklusivität gerecht wird. Es wird hier besonders auf einen guten Mix zwischen Supersportwagen, Oldtimern oder aber auch Fahrzeugen, die einfach von der Normalität abweichen, geachtet. Es werden hier auch vier bis fünf Mal im Jahr Veranstaltungen wie Weinverkostungen, Table Dinner oder Ausstellung der besonderen Art angeboten.

Der Sohn wird folgen

Im Frühjahr 2024 setzt Auto Linher einen weiteren Meilenstein, indem das Geschäft in Nofels einen Standortwechsel durchführen wird. Der neue Standort in Altenstadt ermöglicht neben einer erweiterten Verkaufsfläche auch die Neueröffnung der Kfz-Werkstatt. Wiederum wird kompletter Service unter einem Dach angeboten werden. Zudem wird es eine §57a Prüfstelle geben. Für die Zukunft sind noch weitere Projekte geplant. Sohn Jan ist wie der Vater „Feuer und Flamme“ und will nach dem Schulabschluss in die Firma eintreten.

Nischenprodukt Autovermietung