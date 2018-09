Benny Fitz und die Almosen beendeten die Sommer.Lust

Zum Ende der Sommer.Lust 2018 gab es noch einmal ein Konzert der Extraklasse am Kirchplatz.

Mit 12 Live-Konzerten, veranstaltet von Ende Juni bis Anfang September, lockten die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Musikfans in die Marktgemeinde. Theresia Schelling und Alexandra Ender von Lustenau Marketing wechselten sich an den Freitagabenden pflichtschuldigst am Kirchplatz ab, kümmerten sich um die Bedürfnisse der Künstler und sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Konzerte. Die Sommermania am Kirchplatz hat auch in diesem Jahr wieder mit außergewöhnlichen Bands und Solokünstlern aufgewartet, z.B. herrschte beim Monroes Konzert absoluter Ausnahmezustand rund um das Zentrum. DarWin, Wolfgang Verocai und Band Schellinski, überzeugten mit Mundart am Platz. The Spouts Revival und Spitfire 55 rockten die Bühne und Suzie Candell & The Screwdrivers, Funkstreife 6, Superflip und Alex Sutter überzeugten mit ihrem ganz besonderen Musikstil die Fans. Jede einzelne Band, von den Veranstaltern mit Bedacht ausgesucht, trug ihren Teil bei zu einem berauschenden Musiksommer.