Benjamin ANDRE - GRADIATUREN

Am kommenden Freitag, 5. Oktober zeigen wir im Ausstellungsraum der Alten Seifenfabrik die neue Ausstellung "GRADIATUREN" von Benjamin ANDRE.

Die Fotografie selbst sowie die Nachbearbeitung und Filterung sind für den Künstler ein Instrument wie der Pinsel für den Maler, dosiert eingesetzt dient es der Expressivität dessen, was bei der Wahrnehmung gefühlt wird und verstärkt diese Wirkung ins Surreale. Der Anspruch des Künstlers liegt darin, Natur und Kultur zu verbinden, dass mit der Veränderung eine Wirkung entsteht, die die Perspektive auf das Herkömmliche, Bekannte und Selbstverständliche in eine neue Art des Sehens verwandelt.

Einen Fluss erschreiben? Seinem gewundenen Verlauf in der Landschaft nachspüren oder auch dem in seinem eigenen Leben? Dieser überraschenden Aufgabe stellt sich der Lauteracher Dichter Udo Kawasser in seinem neuen Buch, eine Art poetische Rekonstruktion seines Kindheitsflusses. Gemeinsam mit dem Jazzpianisten und Improvisationsgenie Peter Madsen, mit dem er zuletzt vor 10 Jahren auf der Bühne stand, spürt er der Bregenzer Ache in allen ihren Facetten nach.