Benefizveranstaltung Jazz - & Swingnight

Nüziders. Die Veranstaltung mit Mario Triska’s Gipsy Ensemble feat. Nick Gordon ist zugunsten von Kindern in Nepal am Samstag, den 10.08.2019, um 19.00 Uhr.

Der ‚Teufels‘-Geiger Mario Triska verzaubert mit ungarischen, rumänischen und russischen Klängen. Liebe, Sehnsucht, Lebensfreude, Schwermut und Schmerz werden von der Gipsymusik eindrucksvoll transportiert. Ob in romantischen Melodien, temperamentvollen Tangos oder träumerischen Walzern, diese Musik erreicht die Seele der Zuhörer.

Kompositionen aus Mario Triskas Feder vereinen Elemente von Swing und Jazz mit der ergreifenden Musik der Sinti und Roma, in der das Leben in all seinen Facetten jubiliert.