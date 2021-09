Benefizkonzert für kleine Seiltänzer

3500 Euro erbrachte der Reinerlös der Veranstaltung für den guten Zweck.

Dornbirn. Durch das Zusammenwirken vieler spannte sich ein festes Netz unter ein dünnes Seil, das von krebskranken Kindern mutig überschritten wird. Der Anstoß dazu kam von Sonja Rusch mit ihrer Idee ein Benefizkonzert zu veranstalten. Zwei Musiker, die ohne Gage den Abend mit Musik und Unterhaltung gestalten sollen, zauberte sie aus dem Hut – ihre beiden Schwiegersöhne Mike Lebar und Christian Hilbe, besser bekannt unter „Mike & Chrisi“. Musikerkollege und Schlagzeuger Gabriel unterstützte das Duo spontan für den guten Zweck. Die weiteren Fäden für die Benefizveranstaltung knüpfte, wie schon so oft, Brigitte Sperger. Für die langjährige Krankenschwester der Kinderstation am Krankenhaus Dornbirn steckt in der Organisation schon beinahe eine gewisse Routine. Mithilfe ihrer Berufskolleginnen Franziska Keck und Daniela Bechter startete sie die Vorbereitungen. „Weitere Unterstützung bekam ich von allen Seiten“, bedankt sie sich bei allen Helferinnen und Helfern rund um das Krankenhaus. Ihr Dank galt ebenso Direktor Johannes Mathis vom LZH (Landeszentrum für Hörgeschädigte), der die Räume kostenlos zur Verfügung stellte. Die Getränke sponserte die Mohrenbrauerei Dornbirn, Gutscheine kamen von Spar und Sutterlüty im Rohrbach.

„Wir wollen dranbleiben“

So stand einem Benefizkonzert nichts mehr im Wege, das am vergangenen Samstag über die Bühne ging. Der Saal am LZH füllte sich. Die Besucher kamen voll auf die Rechnung – beim Zuhören und Mitsingen mit bekannten Rock- und Pop-Liedern bis hin zu Christian’s Eigenkompositionen, darunter auch „d’Muschlsuachar“ in Lustenauer Mundart. Viel Applaus ernteten auch die gesangliche Einlage von Valentin (15), und Magdalen auf der Gitarre, womit der Musiker-Nachwuchs mit seinem Können überzeugte.