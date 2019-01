Benefizkonzert Faltenradio: Weltmusik trifft Harmonika

Vier außergewöhnliche Musiker konzertieren am 26.1. in der Kulturbühne.

Vier außergewöhnliche Musiker konzertieren am 26.1. in der Kulturbühne. ©Lukas Beck

Das Ensemble Faltenradio sorgt mit Klarinetten und steirischer Harmonika für Furore. Am Samstag, den 26. Jänner findet um 20 Uhr in der Kulturbühne am Bach ein Vorarlberg-Gig der Band als Benefizkonzert statt.