Benefizkonzert doch in größerem Rahmen

Das bevorstehende Benefizkonzert von Günther Lutz heißt nun doch mehr Gäste willkommen.

Dornbirn. „Die neuen Covid-Maßnahmen lassen es nun wieder zu, dass weitere Personen mit der 2G-Regel unser Konzert besuchen, deshalb habe ich kurzfristig entschlossen, das Konzert wie üblich geplant doch in größerem Rahmen durchzuführen“, gibt Konzertveranstalter Günther Lutz bekannt. Das heißt, dass nun wieder zusätzliche Karten zur Verfügung stehen – „entweder bei mir ab sofort bestellbar oder direkt am Konzert-Tag am 27. Februar an der Kassa erhältlich“, so Lutz.