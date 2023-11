Benefizkonzert der Musikschule Bregenz: "Allen die Chance für eine musikalische Ausbildung geben"

Die Musikschule Bregenz mit Leiterin Bettina Wechselberger veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Rotary Club Bregenz am Mittwoch, 22. November, 18.30 Uhr, im Seestudio vom Festspielhaus Bregenz, unter dem Motto: „Wir für Euch“ ein Benefizkonzert der Lehrenden.

Seit Mai 2021 ist die gebürtige Steirerin Bettina Wechselberger Leiterin der Musikschule Bregenz. „Es gibt sehr viele Schüler die sich in der heutigen Zeit die Ausbildung an der Musikschule Bregenz nicht leisten können. Diesen noch verborgenen Talenten wollen wir mit diesem Event unter die Arme greifen. Wollen den Schülern eine Möglichkeit geben in die Musikschule Bregenz zu kommen. Haben in den letzten Jahren aufgrund dieses Charityevent schon sehr vielen Schülern helfen können. Es gibt schon sehr viele tolle Erlebnisse mit den Schülern und Eltern“, sagt Bettina Wechselberger. Laut der Musikschule Bregenz Chefin hat die MS Bregenz so großartige Musiker und Lehrer und alle wollen helfen. Das Team ist Wechselberger sehr wichtig. Es ist ein Profikonzert der über sechzig Lehrer mit zweimal einer Stunde Spielzeit. 1750 Schüler finden in der Musikschule Bregenz eine professionelle musikalische Ausbildung. Ein buntes Programm von Barock und Klassik bis zu Jazz und Rock wird auf der Bühne vom Seestudio zu bewundern sein.