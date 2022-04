Benefizkonzert brachte stolze Spendensumme

Der Erlös aus Günther´s Weihnachtskonzert ging wieder an Geben für Leben.

Dornbirn. Der engagierte Musiker und Konzertorganisator Günther Lutz sammelt seit 30 Jahren mit seinem legendären Weihnachtskonzert Geldspenden für verschiedene Hilfsorganisationen und unterstützte damit in seiner langen Konzertgeschichte schon zahlreiche Vorarlberger Institutionen. Unter anderem auch der der Verein Geben für Leben, der Günther Lutz besonders ans Herz gewachsen ist. Und so durfte sich der Verein auch heuer über wertvolle Hilfe freuen. Sage und schreibe 6.150 Euro kamen dieses Jahr erneut an Spenden für Geben für Leben zusammen.