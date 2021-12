Bemer VEU Feldkirch peilt dritten Sieg in Folge an

Nach den zwei Derbyerfolgen möchte die Lampert-Truppe auch in Cortina drei Zähler holen.

Do, 02.12.2021, 20:30 Uhr: S.G. Cortina Hafro – BEMER VEU Feldkirch

Referees: PINIE, SORAPERRA, Cristeli, Piras



Durch die beiden Derbysiege gegen Lustenau und Bregenzerwald scheint die BEMER VEU Feldkirch in dieser Spielzeit angekommen zu sein. Denn vor diesem Befreiungsschlag kassierten die Vorarlberger acht Niederlagen am Stück. In der Tabelle ist die VEU weiterhin lediglich auf dem 16. Platz zu finden. S.G. Cortina befand sich zuletzt ebenfalls in aufstrebender Form. Die Italiener feierten drei Siege am Stück, ehe sie sich Zell am See knapp mit 2:3 geschlagen geben mussten. Zuhause gewann Cortina fünf der sechs Aufeinandertreffen mit Feldkirch, das aktuell in einer Auswärtskrise steckt. Von acht Auswärtsspielen in dieser Saison holten sie lediglich einen Sieg nach Overtime und diesen gleich zu Saisonbeginn beim EKZ.