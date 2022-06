Belohnung für die erfolgreichen FC-Dornbirn Juniors

FCD-Altherren unterstützten das Nachwuchsteam mit namhaftem Betrag.

Dornbirn. Als „1:100-Wettaußenseiter“ gestartet, erreichte der Underdog aus der Nachwuchsabteilung des FC Dornbirn überraschend das Finale des diesjährigen VFV-Cups und traf dort Anfang Juni auf die Eliteligamannschaft von SW Bregenz. Das Spiel ging zwar klar mit 1:5 für die jungen Rothosen verloren, die „Leistung unserer Jugend war trotzdem sensationell“, betont Hans Wohlgenannt von den Altherren der Rothosen. „Die brasilianischen Sambatänzer der Bodenseestädter machten wohl den Unterschied, so ist dennoch die ambitionierte kämpferische Leistung unseres blutjungen und ersatzgeschwächten Teams an diesem Abend positiv hervorzuheben“, Wohlgenannt weiter.

„Dieser Erfolg unseres Fohlen-Teams darf wohl als eine der größten fußballerischen Sensationen der letzten Jahre im Ländle-Fußball gewertet werden“, so Wohlgenannt. Und so entstand auch die Idee, dieses Ausnahmeleistung von der FCD-Altherren-Riege zu honorieren. Als Anerkennung wurde den jungen Kickern ein Betrag über 600 Euro zur Verfügung gestellt. Damit wird auch dem erstellten FCD-AH-Leitbild entsprochen, das in besonderen Fällen Unterstützungen für die Nachwuchsabteilung vorsieht. Die offizielle Scheckübergabe erfolgte kürzlich durch den AH-Verantwortlichen Hans Wohlgenannt an den Juniors-Kapitän Mario Hörburger und Spieler Dominik Dünser, die sich für die großzügige Spende im Namen ihres Teams herzlich bedankten. (cth)