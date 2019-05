Bella & The Monotones rockten das ProKonTra

Mit einem musikalischen Mix aus den letzten 50 Jahren, Pop, Soul und Jazz, begeisterte das Trio im Emser Beisl.

Hohenems. Man trifft sich gerne im ProKonTra, unter Eingeweihten liebevoll das „Beisl“ genannt, um sich ausgefallene Konzerte zu Gemüte zu führen. Immer wieder fällt den Organisatoren, allen voran Bernhard Amann, ein neues musikalisches Schmankerl ein, um den Gästen einen außergewöhnlichen Abend zu bescheren. Es sind dann auch meistens alle Altersklassen vertreten, bunt gemischt ist ausdrücklich erwünscht im beliebten Treffpunkt in der Kaiser Franz Josef Straße. Am Samstagabend präsentierte das Beisl Team „Bella & The Monotones einem begeisterten Publikum.

Pop, Soul und Jazz vom Feinsten

Begleitet von Manfred Gössl am Bass und Marcel Holzer an den Drums, hielt Multitalent Isabella Pincsek Hof im ProKonTra. Die Ausnahmesängerin und Pianistin hielt in jeder Weise ihr musikalisches Versprechen ein und versetzte mit einem abwechslungsreichen Repertoire die Beisl-Gäste in Ekstase.

ProKonTra als Treffpunkt