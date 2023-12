Beliebter Treffpunkt im Advent

Einmal mehr lud die Familie Härle in der Scheibenstraße zum „Schüblifäscht“, bei dem der soziale Aspekt im Mittelpunkt steht.

Lustenau Schon von Weitem luden Lichterketten, ein kleiner, beleuchteter Tannenbaum und Stehtische im Kerzenschein die eingeladenen Gäste zum Verweilen ein. Ein origineller Gartenkamin sorgte für Wärme und von innen konnte man sich bei feinem Punsch oder Glühmost erwärmen. Auch die traditionellen heißen Schüblinge aus dem Wurstkessel, serviert mit ordentlich Lustenauer Senf und feinsten Brötchen, gebacken vom Hausherrn Erich Härle persönlich, sorgten für Wohlbefinden und warme Hände. Selbst die Schleckermäuler kamen nicht zu kurz, denn Christel Härle, die Mutter von Michael Hämmerle, dem Leiter der Beratungsstelle der Kaplan-Bonetti-Sozialwerke, hatte wunderbare Kuchen gebacken. Michael Hämmerle ist es auch, der die Spenden der Besucher für seine Schützlinge in Empfang nehmen durfte.

Gemütlich gestaltete sich das Zusammensein der Familien von Christel und Erich Härle, von Nachbarn und Freunden. Bei netten Gesprächen und den lukullischen Genüssen verging der Abend, an dem sich insgesamt 55 Personen einfanden, in angenehmer Atmosphäre. Schlussendlich konnte Michael Hämmerle für die Kaplan-Bonetti-Sozialwerke den stolzen Betrag von 1.000 Euro in Empfang nehmen.