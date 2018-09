Beliebte Sommerlesen Aktion auch in Mäder

Auch in diesem Sommer wurde in Mäder fleißig gelesen.

Mäder Schon traditionell veranstaltete die Bücherei Mäder in den Sommerferien wieder die Aktion Sommerlesen. Zahlreiche große und kleine Lesefreunde sammelten wieder Stempel für jede Entleihung und so gab es am Ende nur Gewinner.

Zwar machte sich der heiße Sommer auch in der Bücherei bemerkbar und es kam im Vergleich zu den Vorjahren zu einem leichten Rückgang, trotzdem freute sich Bücherei Leiterin Nina Winkler über ein tolles Ergebnis. „Insgesamt haben in diesem Jahr 51 Lesefreunde an der Aktion teilgenommen und am Ende wurden so 92 ausgefüllte Lesepässe abgegeben“, so Nina Winkler. Der jüngste Leser war dabei Jahrgang 2016 – der älteste Leser Jahrgang 1955 und somit fand die Aktion sowohl bei Jung wie auch bei den älteren Lesern wiederum großen Anklang. Die Gewinner der diesjährigen Sommerlesen Aktion Susanne Wurmitzer, Regina Wurmitzer, Stefan Wurmitzer, Hanna Feistenauer, Max Feistenauer, Samuel Schuster und Lena Penhofer konnten kürzlich bei der Verlosung in der Bücherei ihre Preise entgegen nehmen. Am Ende gab es für jeden Teilnehmer ein kleines Geschenk und somit durften sich alle als Gewinner fühlen. MIMA