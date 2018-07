Belgien sichert sich 3. Rang

Mit einem verdienten 2:0-Sieg gegen England sicherte sich Belgien den dritten Rang bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland.

Nach den Halbfinal-Niederlagen gegen Frankreich und Kroatien ging es im Duell zwischen Belgien und England heute um den dritten Rang bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Die Belgier gingen im Gegensatz zu den Engländern dabei mit der ersten Elf ins Spiel und gingen bereits in der vierten Minute in Front. Nach einem schönen Spielzug über Lukaku und Chadli sorgte Meunier für das 1:0. Auch in weiterer Folge waren die Belgier das bessere Team und vergaben die ein oder andere Chance auf den zweiten Treffer. Die beste Möglichkeit zum Ausgleich vergab Kane, der in der 23. Minute aus aussichtsreicher Position ausrutschte und das Tor verfehlte. So ging es mit dem 1:0 in die Pause.