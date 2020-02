Beleuchtungskonzept fÃ¼r GÃ¶fis

In Göfis wurden klare Richtlinien als Grundlage für die Errichtung oder Sanierung von Straßenbeleuchtungen geschaffen.

Ein dominierendes Thema im Göfner Umwelt- und Mobilitätsausschuss war in den vergangenen Jahren die Straßen- und Wegbeleuchtung in der Gemeinde. So wurden unter fachkundiger Anleitung verschiedene Beleuchtungsanlagen in anderen Gemeinden besichtigt und Workshops zu diesem Thema abgehalten. Alle Erkenntnisse daraus wurden schlussendlich in einem Beleuchtungskonzept zusammengefasst, welches künftig in Göfis umgesetzt werden soll.