Beleidigt! Ex-Gladbach-Star rechnet mit Adi Hütter ab

Der frühere Gladbacher Publikumsliebling Marcus Thuram hat sich in einem Podcast Adi Hütter und die Fans kritisiert.

Das Verhältnis zu Ex-Trainer Adi Hütter sei vom ersten Tag an belastet gewesen, weil der Vorarlberger Trainer angeblich von seiner intensiven Bindung zu Marco Rose gehört habe. Im Podcast mit Sport News Africa sagte Thuram. „Als der neue Trainer ankam, verstand er schnell, dass ich Marco Rose an seiner Stelle bevorzugte und wenn man mich anpöbelt, kann das schnell schiefgehen." Hütter habe ihm bereits am ersten Tag gesagt: "Marcus, ich bin nicht Marco Rose. Und du bist hier kein Starspieler.“ Er selbst habe sich nie als Starspieler gesehen. Thuram ist der Meinung, dass Adi Hütter es auf die französischen Spieler abgesehen hätte. „Wenn wir Franzosen einmal zwölf Minuten zu spät kamen, wurden wir wie kleine Kinder behandelt.“