Bekannten bestohlen und mit Messer bedroht

Am Mittwochabend kam es auf der Bregenzer Pipelin zu einem räuberischen Diebstahl.

Am Mittwoch gegen 22.30 Uhr trafen sich zwei flüchtig Bekannte auf der Pipeline in Bregenz. Im Laufe des Gespräches nahm ein 29-jähriger Mann mit tunesischer Staatsbürgerschaft seinem Bekannten das Handy aus der Hand. Als der 30-jährige Besitzer das Handy zurückforderte, bedrohte ihn der Täter mit einem Klappmesser.

Eine Polizeistreife, die in unmittelbarer Nähe des Tatortes unterwegs war, sah den Täter auf der Flucht, verfolgte ihn und konnte ihn in einem Hausflur in der Belruptstraße festnehmen. Das Klappmesser mit einer Klingenlänge von 8,5 cm fanden die Polizeibeamten in der Nähe des Festnahmeortes und stellten es sicher. Der Täter wird nach Abschluss der Erhebungen in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert werden.