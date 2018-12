Bekannten bedroht und erpresst: Viererbande festgenommen

Hohenems - Die Vorarlberger Polizei hat Ende vergangener Woche drei Männer und eine Frau festgenommen, die Ende November einen 37-jährigen Bekannten mit einer Pistole und einem Messer bedroht und ihn mit mehreren Schlägen verletzt haben sollen.

Laut Polizei haben die vier Beschuldigten ihren Bekannten am 25. November unter einem Vorwand in eine Wohnung in Hohenems gelockt. Dort bedrohten sie ihn mit einer Schreckschusspistole und einem Messer und schlugen ihn – zum Teil auch mit den Waffen. Außerdem zwangen sie den Verletzten, verschiedene für ihn belastende Aussagen zu machen und filmten ihn dabei. Worum es sich dabei genau handelte, wollte die Polizei aus ermittlungstechnischen Gründen nicht sagen. Mit dem Filmmaterial erpressten sie den 37-Jährigen und verlangten eine größere Geldsumme.