Bekannte Plätze neu erkunden

Die öffentlichen Spielplätze in Lustenau sind instandgesetzt und um neue Attraktionen erweitert.

Lustenau Wer Lustenaus Spielplätze besucht, dem fällt auf, dass alles neuer, frischer gestaltet ist. Einige Spielplätze wurden um neue Attraktionen erweitert. „Seit Herbst haben wir die Spielplätze in Lustenau wieder instandgesetzt, erneuert und verschönert“, sagt Bettina Epple vom Bauamt in Lustenau. „Durch das Instandsetzen konnten wir auch während der Pandemie schnell handeln und den Kindern neue Angebote bieten“, erklärt Epple. Sie plant die öffentlichen Spielräume und weiß genau, was den Kindern gefällt. „Ich betrachte die Plätze aus der Perspektive der Kinder.“ Alle Spielplätze, die in Lustenau neu gebaut oder erweitert werden, sind von Epple geplant. Wegen Corona mussten in allen Bereichen des öffentlichen Lebens Gelder eingespart werden. „Wir haben uns deshalb entschlossen, durch das Erneuern mancher Spielgeräte, schnell für die Kinder einen Mehrwert zu schaffen“, so Epple. Der Kapitaleinsatz sei relativ gering, der Nutzen für die Kinder jedoch exponentiell groß, weiß Gemeinderätin Julia Bickel von der ÖVP.

Spielraumkonzept im Sinne der Kinder

Lustenau hat seit 2012 ein eigenes Spielraumkonzept, welches genau vorgibt, wie viel öffentlicher Raum für Kinder zur Verfügung gestellt wird. Bemessen wird dies anhand der Bevölkerungsgröße. Die Beteiligung von Kindern, Jugendlichen, und Erwachsenen ist beim Spielraumkonzept wichtig, um bedarfsorientierte Plätze für Kinder umsetzen zu können. Wird dies alles erfüllt, erhält die Gemeinde Fördergelder vom Land Vorarlberg. „Öffentliche Spielplätze sind gut durchdacht, denn sie sollen für Jeden Platz zum Verweilen bieten“, so Bickel. Ein Spielplatz stelle nicht nur für die Kleinsten in der Bevölkerung einen wichtigen Aufenthaltsort dar, auch Jugendliche und Erwachsene profitieren von den öffentlichen Flächen. Jeder dürfe sich dort wohlfühlen. Die Gemeinde achtet auf eine qualitativ hochwertige Umsetzung der Spielplätze und betreut sie durch regelmäßige sicherheitstechnische Kontrollen. In den kommenden Jahren befinden sich laut Bickel noch einige Spielplätze in Planung. Doch um diese Zeit gut überbrücken zu können, prüft die Gemeinde nun auf das Anraten der Grünen, das Schaffen von öffentlichen Pop-up-Freiräumen. In jedem Ortsteil sollen zusätzlich sichere Freiräume für Kinder geschaffen werden, damit sich diese mit dem Fahrrad, dem Scooter oder beim Fangenspielen austoben können. Wo diese vorübergehenden Freiräume umgesetzt werden können, wird in den kommenden Wochen noch erörtert.

Regionale Partner beim Spielplatzbau