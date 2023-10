BIPA auf Modernisierungskurs in Vorarlberg: Wiedereröffnung in Rankweil mit neuem Ladendesign

BIPA auf Modernisierungskurs in Vorarlberg: Wiedereröffnung in Rankweil mit neuem Ladendesign ©REWE International AG / Canva

BIPA auf Modernisierungskurs in Vorarlberg: Wiedereröffnung in Rankweil mit neuem Ladendesign ©REWE International AG / Canva

Bekannte Drogeriekette modernisiert Filialen in Vorarlberg

Die bekannte Drogeriekette BIPA modernisiert ihre Filialen in Vorarlberg und eröffnet am 19. Oktober in Rankweil.

Die neueste Ergänzung zu dieser Initiative ist der BIPA-Shop in der Bundesstraße 22, 6830 Rankweil mit einer Fläche von rund 300 Quadratmetern. Erst kürzlich wurde die Filiale in Bezau neu gestaltet.

self all Open preferences.

Andreas Persigehl, Geschäftsführer von BIPA, betont sein tiefes Engagement für Vorarlberg und erklärt: "Vorarlberg ist und bleibt eine bedeutende Region für BIPA. Der deutliche Anstieg der Umsätze und das Wachstum unserer Kundenbasis im letzten Jahr bezeugen die Wertschätzung, die unsere Kunden für uns haben."

Geplante Expansion in Lochau

Das kommende Jahr bringt weitere Entwicklungen in Vorarlberg, da BIPA plant, ihre Filiale in Lochau zu erneuern. Das Expansionsprojekt sieht vor, die Verkaufsfläche um 130 Quadratmeter zu erweitern und letztendlich auf insgesamt 400 Quadratmeter zu bringen. Andreas Persigehl betont: "Durch die Modernisierung unserer Filialen möchten wir unseren Kunden ein verbessertes Einkaufserlebnis bieten und gleichzeitig Arbeitsmöglichkeiten für die Bewohner der Region schaffen."

19 Filialen, 160 Mitarbeiter

BIPA betreibt derzeit 19 Filialen in ganz Vorarlberg, wodurch 152 Mitarbeitern ein sicherer Arbeitsplatz und acht jungen Lernenden eine Ausbildungsmöglichkeit geboten wird.

self all Open preferences.