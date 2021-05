Beitrag zur Umweltwoche „ghörig z´wäg“ in Nenzing

Mit einem tollen Gewinnspiel will die Marktgemeinde Nenzing Umweltbewusste dazu animieren, das Auto zu Hause stehen zu lassen.

Im Rahmen der Umweltwoche locken „Walgauer Einkaufsgutscheine“. Wie das funktioniert? Wer in der Umweltwoche zwischen 28. Mai und 6. Juni Alltagswege in Nenzing klimafreundlich und gesund – also „ghörig“ – zurücklegt, hat die Chance auf den Gewinn: An wechselnden Orten werden Gewinnlose an all jene verteilt, die zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Als Preise locken Walgauer-Gutscheine im Wert von 500, 300 und 200 Euro, zudem werden 50 Einkaufsgutscheine zu je 20 Euro verlost. Die Aktion „ghörig z´wäg“ wird vom Umweltausschuss in Kooperation mit dem e5-Team und dem Mobilitätsausschuss durchgeführt. Jedes Los bedeutet somit auch ein Einsparung von Lärm, Feinstaub und CO2-Emissionen in Nenzing und zugleich eine Erhöhung der Lebensqualität aller. Die Losverteilungen bieten den Bürgern auch die Möglichkeit, sich persönlich mit den Ausschussmitgliedern auszutauschen und Anliegen rund um das Thema Mobilität einzubringen. Alle Infos: www.ghoerigzwaeg.at.