"Beitrag für Vereine leisten": Bregenz reduziert Mieten im Sportbereich für 2020

Der Bregenzer Sportstadtrat Michael Felder (ÖVP) erklärt, dass alle Mieten und Nutzungsentgelte im Sportbereich für das Jahr 2020 um 50 Prozent reduziert werden.

"Ich bin regelmäßig mit den Bregenzer Vereinen in Gesprächen und bekomme natürlich mit, dass auch sie mit den Folgen der Corona-Krise zu kämpfen haben", erklärt Felder. "Durch die Halbierung aller Mieten und Nutzungsentgelte im Sportbereich möchten wir als Stadt unseren Beitrag leisten, dass der Fortbestand der Vereine gewährleistet bleibt." Außerdem werden bereits bezahlte Nutzungsentgelte der Bregenzer Liegenschaften an die Vereine refundiert, so Felder.