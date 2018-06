Beirer´s Cafè – Neueröffnung am Freitag den 08.06.2018

Am Freitag den 08.06.2018 eröffnet das Cafè Beirer in der Hofsteigstraße nach dem Umbau wieder seine Feinbäckerei.

Die Backtradition der Familie reicht bis 1963 zurück und seit damals werden die Kunden mit frischem Gebäck und Brot verwöhnt. Nachdem der Umbaulärm verstummt ist, werden im umgestalteten Cafè wieder köstliche Pralinen, leckere Kuchen und Torten sowie appetitliche Jausen und Snacks angeboten. Heiße und kalte Getränke sowie regionale Produkte aus der Umgebung runden das abwechslungsreiche Angebot ab. Auch das Beirer-Jausen- und Zustellauto ist in der Umgebung bekannt und wenn der Duft des frischen Gebäcks durch die Firmen oder Straßen zieht, ist Zeit für eine Pause. Als besondere Überraschung und nach Absprache kann das Fahrzeug auch für Geburtstage, Firmenfeiern oder ähnliches als Cateringfahrzeug mit heißen und kalten Speisen sowie Getränken angeboten werden.

Um das alles gebührend mit Ihnen zu feiern, werden am Eröffnungstag den 08.06.2018 ab 14.00 Uhr die Besucher von der Bäckerfamilie auf eine Tasse Kaffee oder ein Glas Sekt eingeladen (solange der Vorrat reicht). Spenden an diesem Tag werden einer sozialen Einrichtung in Hard zur Verfügung gestellt.