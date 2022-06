Beinahe jede Woche von Schruns nach Buch

Buch. 55-jähriges Priesterjubiläum von Pfarrer Herbert Böhler bei Patrozinium nachgefeiert.

In der Bucher Pfarrkirche stand kürzlich das halbrunde Priesterjubiläum von Pfarrer Herbert Böhler im Mittelpunkt. Eigentlich wäre dieses bereits im Vorjahr angestanden, coronabedingt konnte der Ehrentag nun verspätet bei Kaiserwetter nachgeholt werden. Tiefe Gefühle verspürte der gebürtige Bucher, als sein jahrzehntelanges Wirken beim Festgottesdienst in Erinnerung gerufen wurde. Gewiss emotionale Momente, wurde Böhler am 29. Juni 1966 im Dom zu Feldkirch zum Priester geweiht. Seinen ersten Gottesdienst als Hauptzelebrant (es war die letzte Primiz eines Buchers) feierte er kurz darauf an seinem Geburtstort. 50 Jahre wirkte der Jubilar fortan in Schruns, wo er als Seelsorger und Verwalter der Ortskirche der Bevölkerung mit Rat und Tat zur Seite stand. Für sein Schaffen gab es 2016, die Messe zelebrierte damals Kardinal Christoph Schönborn im Beisein von 30 Ministranten, ein großes Dankefest.