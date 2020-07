„Beim Winkelbrunnen“ erstrahlt in neuem Glanz

Die Bauarbeiten rund um den ehemaligen „Torggel“ konnten in den vergangenen Wochen abgeschlossen werden.

„Mit dem Bauprojekt im Torkelweg 1 nutzten wir auch die Möglichkeit, den Raum in diesem Bereich neu zu gestalten“, so Bürgermeister Roman Kopf. So erhielt der Platz mit „Beim Winkelbrunnen“ einen neuen Namen und wurde auch als Begegnungszone, ähnlich jener am Bregenzer Kornmarkplatz, gestaltet. Ein einheitlicher Farbbelag sowie leichte Rampen sollen zum einen entschleunigend wirken, zum anderen den Platz kennzeichnen. Die Beschilderung, die den Platz als Begegnungszone ausweist, in der alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt die Flächen nutzen und Autos mit max. 20 km/h fahren dürfen, fehlt zwar noch, die dazu erforderliche Verordnung ist jedoch in Vorbereitung, heißt es dazu aus dem Röthner Gemeindeamt. Auch der neue Dorfbrunnen konnte in den letzten Wochen fertiggestellt werden und der neue Platz zeigt sich nun von seiner schönsten Seite.