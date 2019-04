Beim Topfavorit Diessbach um den Einzug ins Finale

Am Samstag, den 13. April eröffnet der RHC Dornbirn als Aussenseiter die Playoff-Halbfinalserie in der Schweizer NLA gegen Diessbach mit einem Auswärtsspiel.

In der laufenden Saison überzeugten die Seeländer in Duellen mit den Dornbirnern über weite Strecken und führen die Statistiken in fast allen Belangen an. Aus zwei Begegnungen stehen 6:0 Punkte und 8:2 Tore für die Schweizer zu Buche. Diessbach erzielte mit gesamt 81 Treffern 9 Tore mehr und kassierte 22 Tore weniger als Brunner & Co, eine klare Bilanz für den Favoriten. Ein weiteres Manko könnte für die Garcia-Truppe neben dem ungewöhnlichen Hallenboden auch die vierwöchige Spielpause sein, Diessbach ist im Spielrhythmus geblieben, Dornbirn musste versuchen die Zeit zu überbrücken und das Level hoch zu halten.

„Wir freuen uns alle auf den Start in die Best-of-three Serie. Diessbach hat über die gesamte Saison hinweg bewiesen, dass sie zur Zeit das Non-Plus-Ultra in der Liga sind und haben den Meistertitel ins Auge gefasst. Das erste Spiel einer Playoff-Serie liefert immer den ersten Ausschlag des Pendels in eine Richtung, dementsprechend wollen wir am Samstag ein starkes Statement an den Beginn dieses Halbfinales setzen. Vor uns liegt viel Arbeit, wir brennen darauf unser Vorhaben umzusetzen und als Mannschaft erfolgreich zu sein,“ resümiert Spielertrainer Alberto Garcia. An fehlender Unterstützung wird es auf jeden Fall nicht fehlen, über 40 RHC-Anhänger haben sich bereits für die Fanfahrt nach Diessbach angemeldet und werden für die nötige Rückendeckung sorgen.