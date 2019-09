Beim Projekt „Strandbad Lochau NEU“ haben die Bauarbeiten begonnen

Lochau. Mit dem Abbruch des Hauptgebäudes mit Eingangsbereich, Umkleidetrakt und dem „Treff am See“-Kiosk haben die Bauarbeiten im Rahmen des Projektes „Strandbad Lochau NEU“ begonnen. Im Mai 2020 soll das neue Bad eröffnet werden.

Im Rahmen des „Hochwasserschutzprojektes Kugelbeerbach und Oberlochauerbach“ musste bereits im Frühjahr das Strandbad-Sanitär-Gebäude abgerissen werden, um für die Bachumlegung und den Brückenbau den notwendigen Platz zu schaffen. Anfang September konnten hier die vorgefertigten Brücken-Elemente erfolgreich unter die ÖBB-Bahntrasse eingeschoben werden. Derzeit werden in den „Baugruben“ die beiden weiteren Brücken-Elemente für die Rad- und Fußwegübergänge erstellt.

Musste das erste öffentliche „Gemeinde-Strandbad“ aus dem Jahre 1935 Mitte der 1960er Jahre dem Bau der Pipeline weichen, erforderten heute die Hochwasserschutzmaßnahmen am Kugelbeerbach und am Oberlochauerbach in der Folge auch neue Lösungen im Hinblick auf die Situierung des Strandbadgebäudes sowie den Liegewiesenbereichen im näheren Umfeld.