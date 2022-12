„Beim Krippenbauen wird mir heute noch immer warm ums Herz“

Der Krippenbauverein Innermontafon präsentiert seine Exponate

Heute, am 10. und 11. Dezember ist die Krippenausstellung im Gemeindesaal in St. Gallenkirch zu sehen. Die Krippen wurden in den letzten Tagen fertiggestellt. Die Krippenbauer bastelten und klebten fleißig. Am Schluss fehlten nur noch die Feinheiten und eben die Protagonisten, die die Krippe vollkommen machten. Es gibt orientalisch, alpenländische und moderne Krippen, ebenso auch die Darstellungen von der Herberg Suche. Es sind alles Unikate, in denen viel Herzblut steckt. Die Exponate sollen ja die Weihnachtsgeschichte, also die Geburt von Jesus Christus in Bethlehem darstellen.