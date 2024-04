Beim Konzertbesuch: So ergatterte Steffi aus Hard ein T-Shirt von Jason Derulo

"Unglaubliche Show mit beeindruckenden Tanzeinlagen"

"Jason hatte mit seiner Nu King Worldtour letzte Woche einen Stopp in Barcelona und ich war als Riesen-Fan natürlich live dabei und das in der ersten Reihe", erzählt Steffi VOL.AT. Gemeinsam mit vielen spanischen Fans konnte sie "eine unglaubliche Show mit beeindruckenden Tanzeinlagen" genießen. "Nach der Show kam sein Kameramann auf mich zu und lobte meine Energie während des Konzertes – ich habe buchstäblich durchgetanzt – und mein cooles Plakat", meint sie.

Kameramann gab ihr Jasons Shirt

Steffi und der "Derulo-Effekt"

Die Harderin ist ein recht großer Fan von Jason Derulo. "Ich verfolge seine Musik seit 2009, besitze alle Alben, hab ihn schon sechsmal live gesehen und das in vier Ländern und auf drei Tours, zudem habe ich ihn auch zweimal getroffen und liebe diese Fotos", erzählt sie gegenüber VOL.AT. "Für mich ist und bleibt er einer meiner absoluten Lieblingskünstler." Die anderen Fans hätten ganz witzig auf das Jason Shirt reagiert, meint sie. "Die Damen der Schöpfung kamen regelrecht angerannt und haben sich angestellt, um einmal am T-Shirt zu riechen", erinnert sich Steffi. "Weiß nicht, was es ist, aber bei Jason drehen Frauen regelrecht durch", meint sie dazu. "Ich persönlich merke das immer wieder, wenn er vor mir steht, dass mein Hirn einfach weg ist. Ich nenne das den Derulo-Effekt. Brauche immer ein paar Sekunden, bis ich funktioniere."

Was passiert mit dem T-Shirt des Stars?

Steffi hat natürlich auch schon überlegt, was sie mit dem Oberteil ihres Idols machen will. "Die letzten Tage habe ich etwas recherchiert, wie man am besten so ein T-Shirt aufbewahrt und mir war bewusst, dass ich es nicht nass behalten kann", gibt sie zu verstehen. Sie möchte ja nicht, das ihr Konzertandenken anfängt zu schimmeln. Sie trocknete das Shirt, wie sie erklärt. "Mein ganzes Zimmer hat nach Jason gerochen. Und das erstaunlicherweise echt gut, keine Ahnung wie er es macht, aber der Mensch schafft es sogar, dass sein Schweiß gut riecht", ist sie amüsiert. Das trockene Tanktop hat sie zu einem Erinnerungsbildrahmen machen lassen: "Mit Shirt, Bildern, Eintrittskarten, Konfetti. Und dieser Rahmen hängt seit gestern stolz in meinem Zimmer", so Steffi gegenüber VOL.AT.