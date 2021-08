Britney Museum: "Getragenes Kleidungsstück fehlt noch"

Stefanie aus Hard hat vor 20 Jahre ihre Leidenschaft für Birtney Spears entdeckt. Mit den Jahren ist nicht nur ihr Engagement in der Britney Arme gestiegen, auch ihre Sammlung an Fanartikeln wächst stetig.

Britney Museum bereits berühmt berüchtigt

Musste erste Anfragen bereits ablehnen

Doch auch richtige Sammlerstücke befinden sich in der Sammlung der Vorarlbergerin. So ist das Herzstück der Sammlung aktuell der Barbie-Bus von Britney Spears. Es steht auf alle Fälle fest, dass dieses Zimmer Fan-Herzen höherschlagen lässt. Und so bekam Stefanie schon mehrere Anfragen um das "Britney Museum" zu besuchen. Da die junge Vorarlbergerin aber aktuell in Barcelona lebt, musste sie bis jetzt alle Anfragen ablehnen.