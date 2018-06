Beim Kirschenpflücken aus Traktorschaufel geschleudert

Ein 53-Jähriger zog sich beim Kirschenpflücken in Feldkirch schwere Verletzungen zu.

Am Dienstag waren zwei Männer im Alter von 53 und 58 Jahren in Feldkirch, Gallmiststraße, auf einer Anhöhe mit Kirschenpflücken beschäftigt. Der 53-Jährige stand dazu auf einer Traktorschaufel in zirka 4,5 Meter Höhe, um an die Kirschen im mittleren Bereich des Baumes zu gelangen. Der 58-Jährige saß in der Fahrerkabine. Gegen 14.30 Uhr verlor der Traktor, der in Schräglage stand, plötzlich den Halt und kippte sich überschlagend um.