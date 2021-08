Beim Engel ist der Bagger aufgefahren

Derzeit laufen die Abbrucharbeiten für das ehemalige Traditionsgasthaus in Weiler.

Weiler. Nachdem es bereits im vergangenen Jahr keinen neuen Pächter für den traditionellen Engel in Weiler gab, wurde das geschichtsträchtige Haus verkauft und vor kurzem erfolgte der Start für den Bau einer neuen Wohnanlage.

Wohnanlage anstelle von Gastronomie

Unzählige Feste wurden dabei in den letzten Jahrzehnten im Gasthaus an der Ortsgrenze von Weiler gefeiert und der Engel war beliebter Treffpunkt in der Gemeinde. Bis vor ein paar Jahren wurde dann das Gasthaus von verschiedenen Pächterfamilien bewirtschaftet, ehe dann aber kein weiterer Gastronom für eine Weiterführung gefunden werden konnte. In weiterer Folge erwarb die Nägele Wohn- und Projektbau GmbH aus Sulz nach einer Ausschreibung die Liegenschaft und wird anstelle des ehemaligen Engels eine Kleinwohnanlage erbauen. Die Bauverhandlung konnte bereits im vergangenen Herbst abgehalten werden und nun wurde mit den Vorarbeiten für das neue Wohnprojekt in der Vorderlandgemeinde begonnen.

Moderne Wohneinheiten anstelle Gastronomie

In den letzten Wochen ist nun der Bagger in der Wiesenstraße in Weiler aufgefahren und hat mit den Abbrucharbeiten für den Engel begonnen. „An dieser Stelle entsteht eine Kleinwohnanlage mit acht Wohneinheiten in hochwertiger Ausführung unter anderem mit ökologischer Wärmepumpenheizung, Solarkollektoren zur Unterstützung der Warmwasseraufbereitung und Anschlussmöglichkeiten für jede Wohnung an die E-Mobilität“, erklärt dazu Michael Kieber vom Bauträger Nägele Wohn- und Projektbau GmbH.

Fertigstellung Winter/Frühjahr 2022/2023