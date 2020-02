Beim EHC Lustenau ist die Luft endgültig heraußen

4:5-Niederlage in der Overtime der Sticker gegen Sterzing

Wie aus der Pistole geschossen begannen die Lustenauer das Spiel gegen Sterzing. Bereits nach 58 gespielten Sekunden erstmals Torjubel für die Heimmannschaft. Elias Wallenta konnte einen Rebound zum 1:0 in die Maschen setzen. Munter ging es mit Chancen auf beiden Seiten weiter. Trotz einiger Möglichkeiten konnten beide Torhüter ihre Klasse beweisen und den Kasten sauber halten. Somit ging es mit dieser knappen Führung für Lustenau in die erste Pause.

Lustenau startete mit einem Powerplay in den zweiten Spielabschnitt. Anstatt des erhofften zweiten Treffers konnte Sterzing in Unterzahl zum 1:1 durch Mathias Mantinger ausgleichen (22. Min.). Nur zwei Minuten später machte es Lustenau besser. Wiederum im Powerplay erarbeiteten sich die Sticker einige Möglichkeiten. Eine davon nutzte Radek Duda in der 25. Minute zum abermaligen Führungstreffer. In der 34. Minute erhöhte Frederik Rassmussen nach toller Vorarbeit von Ryan Glenn und Radek Duda den Score auf 3:1. Die Südtiroler gaben sich jedoch noch nicht geschlagen und erzielten zwei Minuten vor Drittelsende im Powerplay durch Mario Lemay den Anschlusstreffer. So ging es mit einem 3:2 für Lustenau in die zweite Drittelspause.