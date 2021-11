Beim Bären sind die Bagger aufgefahren

Ein weiterer Teil Dornbirner Gastronomie ist seit dieser Woche Geschichte.

Zu Beginn waren die Gaststuben im ersten Stock untergebracht, während im Erdgeschoss eine Spenglerwerkstatt angesiedelt sein sollte. Im Lauf der Jahre entwickelte sich der Bären zu einem beliebten Treffpunkt in der Stadt und unzählige Feste wurden dabei in den letzten Jahrzehnten im Haselstauder Gasthaus gefeiert. Ergänzt wurde das gastronomische Angebot im Laufe der Zeit auch mit dem Gästehaus Bären.

In der Vergangenheit hat sich nun aber auch der Zahn der Zeit an den Bären-Gebäuden bemerkbar gemacht und eine Renovierung des Gasthauses wäre nicht mehr rentabel gewesen. Ein weiterer Grund für die Schließung des Haselstauder Traditionsgasthauses war sicher auch die Pensionierung der Eigentümerfamilie und dazu noch die aktuelle Coronalage. Dazu zeigte die Spar Warenhandelsgmbh schon seit längerem Interesse am Bären-Grundstück. „Nach dem Abbruch des Gasthaus Bären ist es mittelfristig der Plan, den SPAR Markt zu modernisieren. Genaue Details können wir derzeit leider noch nicht bekanntgeben“, so Philipp Frank von Spar Vorarlberg auf Anfrage. MIMA